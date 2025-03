HERESY – nowe oblicze polskiej mody. Marka REPOSE przechodzi rebranding

Nazwa HERESY koncentruje się na buntowniczym wymiarze marki, jednocześnie gromadząc wokół siebie grono kobiet, które myślą podobnie i łamią stereotypy. To, co kiedyś uznawane było za herezję i za co palono na stosie, dziś jest naszym punktem odniesienia. Kobieca siła, moc, inteligencja, aktywność – to wyróżniki klientek skupionych wokół marki.

To zaproszenie do świadomego życia w zgodzie ze sobą. To moda dla kobiet, które odważnie podążają własną ścieżką, czerpią przyjemność z codziennych wyborów i nie boją się zaznaczyć swojej obecności. To ubrania, które dają komfort, ale jednocześnie podkreślają indywidualność.

HER CHOICES, HER THINGS, HERESY – te trzy hasła doskonale oddają filozofię nowego brandu. HERESY to nie tylko ubrania, ale także sposób myślenia i wyrażania siebie.

Marka powstała z myślą o kobietach, które nie akceptują kompromisów – ani w życiu, ani w modzie. Założycielka marki, sama zmagająca się z nadwrażliwością sensoryczną, stworzyła kolekcję, która jest równie przyjemna dla ciała, co dla oka. Delikatne, oddychające materiały, nieoczywiste kroje i perfekcyjne krawiectwo definiują nową jakość na rynku mody. Każdy element kolekcji powstaje z myślą o tym, by harmonijnie łączyć funkcjonalność i estetykę.

HERESY tworzy kolekcje w duchu szafy kapsułowej, podzielone na dwie kategorie: everyday – ponadczasowe, uniwersalne elementy garderoby na każdą okazję oraz seasons – sezonowe projekty inspirowane zmieniającą się aurą. Dzięki temu kobiety mogą komponować stylizacje dostosowane do swojego rytmu życia, nie rezygnując z jakości i komfortu.

Jednym z wyróżników HERESY jest dbałość o perfekcyjne dopasowanie ubrań. Marka oferuje nie tylko klasyczną rozmiarówkę od S do XL, ale również niestandardowe długości spodni i spódnic: petit, regular oraz long, dostosowane do wzrostu. To rozwiązanie, które pozwala znaleźć idealnie skrojone spodnie – nie tylko pod względem szerokości, ale także długości, co wciąż jest rzadkością na rynku.

Wszystkie ubrania HERESY powstają w autorskiej szwalni marki, co gwarantuje pełną kontrolę nad jakością wykonania i precyzją kroju. Każdy detal jest starannie dopracowany, aby zapewnić kobietom komfort noszenia i pewność, że sięgają po produkt, który posłuży im przez lata.

— Zawsze tworzyłam modę z myślą o kobietach – o ich potrzebach, zmysłowości i pragnieniu wyrażania siebie. Rebranding HERESY to naturalna ewolucja marki. Chcemy mówić jeszcze głośniej o autentyczności, odwadze i świadomych wyborach. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze – dbałości o jakość, najlepszych tkanin, precyzyjnego kroju i komfortu, który pozwala poczuć się sobą – mówi Aleksandra Ciszewska, założycielka marki.

HERESY to więcej niż ubrania – to manifest niezależności i przyjemności płynącej z życia na własnych zasadach. Załóż i poczuj to!